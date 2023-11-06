تراجع أسعار القمح عالميا إلى أدنى مستوى خلال شهر.. اعرف التفاصيل

وصلت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة إلى 5.7 دولار للبوشل (27 كيلوجراما)، فوق أدنى مستوى خلال شهر واحد عند 5.56 دولار الذي تم لمسه في 31 أكتوبر، وسط استمرار عدم اليقين بشأن الإمدادات من سلة الخبز الأوروبية.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الروسي قصف طرق الشحن في البحر الأسود في الممر التجاري الجديد لأوكرانيا، بهدف تهديد السفن المدنية المشاركة في تجارة الحبوب خارج المواني الأوكرانية.

سعر القمح عالميًا

بالإضافة إلى ذلك، خفف الطقس الجاف في الأرجنتين وأستراليا التوقعات السابقة بوفرة الإمدادات من المنتجين الرئيسيين. ومع ذلك، أدت الإمدادات القوية من أماكن أخرى إلى انخفاض العقود الآجلة للقمح بنسبة 28٪ تقريبًا منذ بداية العام.

وأظهر أحدث تقرير «WASDE» الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أنه من المتوقع أن تنتج روسيا 85 مليون طن من القمح في السنة التسويقية 2023/34، مما يرفع الصادرات خلال هذه الفترة إلى مستوى قياسي يبلغ 50 مليون طن، وهو الأكبر على الإطلاق في العالم.

توقعات سعر القمح

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 دولارا في مارس 2022.

ومن المتوقع أن يتم تداول القمح بسعر 556.81 دولارًا أمريكيًا بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 512.27 خلال 12 شهرًا.