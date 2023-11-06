«الزراعة»: تقاوي القمح متوفرة في منافذ البيع بالمحافظات بأسعار مخفضة

أجرى حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جولة ميدانية لمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والوادي الجديد للاطمئنان على توزيع تقاوى القمح الجيدة المعتمدة وتوافرها منافذ البيع التابعة للوزارة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية استعدادا لموسم القمح والتأكد من توفير التقاوي الجيدة المعتمدة.

وأكّد أنَّ التقاوي متوفرة طبقا للخريطة الصنفية وبأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات الوزير بالإضافة الى التعاون مع التحالف الوطني في توفير تقاوى القمح لزراعة مليون فدان في كل محافظات الجمهورية من خلال مبادرة «ازرع».

رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالأساليب العلمية وباستخدام التقاوي طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح في أرضه.

كما نشرت الوزارة بنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024 وجاءت على النحو التالي:

محافظات الوجه البحري: «بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية» تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15.

الجيزة تزرع أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15.

الفيوم تزرع أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

محافظات مصر الوسطى بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7.

محافظات مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بني سويف 7.

الأراضي المستصلحة حديثاً في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بني سويف 7.