بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بـ«طب المنصورة الجديدة»

انطلقت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، وتابعها الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بكلية الطب

وأكد «الخولي»، أهمية انضباط اللجان والحرص على أن تتم بالتزام وهدوء وسط، مشيرا إلى توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام وتواجد إدارة الكلية، وأستاذ المادة للتعامل مع أي مشكلات في الاختبارات، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات

وأشاد رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، بالانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، كما تم توفير لجنة خاصة للتعامل مع أي حالة طارئة ولم يتم رصد أية مشكلة أو حالة غش على مستوى جميع اللجان.