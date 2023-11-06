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انسحاب 11 عضوا من «الشيوخ الاسترالية» تضامنا مع غزة 

كتب:

ماريان سعيد
03:09 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
جانب من المظاهرات في استراليا

جانب من المظاهرات في استراليا

انسحب جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي المنتمين لحزب الخضر، والذي يبلغ عددهم 11 عضوا من المجلس، بعد إدانتهم لدعم أستراليا لإسرائيل في الأزمة الحالية.

مسيرة خارج البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا

ونظم الأعضاء الـ11 مسيرة خارج البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، احتجاجا على عدم دعوة الحكومة الأسترالية لوقف إطلاق النار في غزة. 

وكان حزب الخضر أعلن احتجاجه على قرار حكومة بلاده الأسبوع الماضي، لامتناعها عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

ووصفت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي عن حزب الخضر، مهرين فاروقي، الائتلاف الحاكم بأنه «جبان بلا قلب ولا شجاعة»، وقادت أعضاء الحزب للانسحاب من قاعة مجلس الشيوخ، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وتابعت: «تشاهدون مذبحة بحق آلاف الفلسطينيين ولا تدينون إسرائيل، وترفضون وقف إطلاق النار»، وقالت وهي ترفع قبضتها في الهواء: «لن نجلس نشاهدكم تهنئون بعضكم البعض على فعل اللا شيء.. الحرية لفلسطين».

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