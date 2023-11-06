«المهندسين» تخاطب شركات الاتصالات المصرية لفتح التجوال لقطاع غزة

خاطب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، شركات الاتصالات في مصر بشأن العمل على تقوية بث الشبكات سواء المحمول أو خدمات الإنترنت بالقرب من معبر رفح على الحدود مع فلسطين، وكذا فتح خدمات التجوال على وجه السرعة، دعمًا لأهلنا المحاصرين في غزة، ليتمكنوا من استعادة شبكات الاتصال.

الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

وقال «النبراوي»، في بيان، اليوم الاثنين، إننا إذ نتابع بعميق الحزن والأسف الجرائم النكراء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وإعلان شركات الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع، إذ تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الخدمة بشكل متعمد لتنفذ مذابحها تحت جنح الظلام والتعتيم بعيدًا عن رصد وسائل الإعلام، إضافة إلى أن ذلك يعوق أهالي غزة عن التواصل مع الإسعاف أو قوات الدفاع المدني لطلب النجدة حال القصف هناك.

دعم القضية الفلسطينية

وأضاف نقيب مهندسي مصر: «من هذا المنطلق، وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر حكومة وشعبًا لمساندة الشعب الفلسطيني، والموقف الثابت والمبدئي لنقابة المهندسين المصريين في دعم القضية الفلسطينية، نأمل من سيادتكم العمل على تقوية بث شبكات الاتصالات سواء المحمول أو خدمات الانترنت بالقرب من معبر رفح، وفتح خدمات التجوال، على وجه السرعة، دعمًا لأهلنا المحاصرين في غزة، ليتمكنوا من استعادة شبكات الاتصال».