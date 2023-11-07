استقرار سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا مع بداية التعاملات، إذ تراوح سعر الشراء بين 32.38 و33.32 جنيه، والبيع بين 32.71 و33.71 جنيه، بحسب البيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية خلال عدد من البنوك في بداية التعاملات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري استقرارًا في بداية التعاملات، إذ سجل الشراء 32.44 جنيه، و32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسعر اليورو في بنك مصر، هو نفس السعر في الأهلي المصري إذ أن الشراء 32.44 جنيه و32.75 جنيه البيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في أبوظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 32.62 جنيه، و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB بـ32.54 جنيه للشراء، و33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة بـ32.62 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.