مميزات الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي.. عائد يصل إلى 12.75%

يقدم بنك الاستثمار العربي للمواطنين الراغبين في شراء شهادة ادخارية جديدة العديد من الشهادات التي تختلف العوائد الخاصة بها وفقاً لتفاصيل كل شهادة في ظل أن كافة البنوك المصرية تقدم شهادات ادخار أخرى ليستطيع العميل اختيار الأفضل بالنسبة له ومن ضمن تلك الشهادات التي يقدمها بنك الاستثمار العربي الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي

تفاصيل ومميزات الشهادة الخماسية

- يمكن للأفراد فقط الحصول على الشهادة.

- تصدر الشهادة بالجنيه المصري.

- كما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات.

- الفائدة الخاصة بتلك الشهادة تكون ثابتة.

- يصرف العائد شهرياً بقيمة تصل إلى 12.25%.

- صرف العائد ربع سنويا بنسبة 12.5%.

- يحصل العميل على العائد سنوياً بنسبة 12.75%.

شروط الاقتراض والاسترداد

- يمكن الاقتراض يضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من القيمة الاسمية للشهادة.

- فيما يتم استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من الإصدار وقبل تاريخ الاستحقاق.