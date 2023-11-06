ضبط مراكز طبية للعلاج الطبيعي والتجميل دون ترخيص في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية بنتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن محافظة بني سويف تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملة لضبط المنشآت الطبية المخالفة في بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبدالعظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

ضبط مركز تجميل بداخله أدوية منتهية الصلاحية

ومرت الحملة على مركز تجميل يقوم بعمل إجراءات طبية تخصص الجلدية والتجميل الخاصة بالأطباء البشريين فقط، وأدوية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر غير مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وتبين أن صاحبة المركز ليست طبيبة وتقوم بانتحال وممارسة مهنة الطب، وتم عمل محضر واتخاذ الإجراءات القانوني

ضبط مركز خاص للتغذية العلاجية والتجميل تديره خريجة علوم في بني سويف

كما جرى المرور على مركز آخر خاص بالتغذية العلاجية والتجميل وجلسات علاج طبيعي، حيث تبين أن المسؤولة عن المركز حاصلة علي بكالوريوس علوم وتبين وجود أدوية تخسيس وأجهزة علاج طبيعي وآلات جلدية وتجميل وأدوية تخص الشعر والبشرة مجهولة المصدر يتم تداولها بالمركز وتم عمل محضر بذلك.

شارك في الحملة المحاسب أحمد دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور كريم محمد، الدكتورة لبنى محمد، الدكتورة نورهان طه مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.