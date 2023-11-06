فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي الجناين في السويس للصيانة غدا

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، خريطة فصل التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، عدد من المناطق والقرى التابعة للقطاع الريفي بالمحافظة، موضحا أن سبب فصل التيار الكهربائي بتلك المناطق بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بنطاق هندسة كهرباء الجناين، على أن يتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من هذه الأعمال.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بالسويس

وجاء في بيان الحي الجناين بمحافظة السويس، المعلن عنه بصفحة الحي الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا لما ورد من هندسة الكهرباء بقطاع الجناين، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي، عن عدد من المناطق، غداً الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بمنطقة كبريت الواقعة في نطاق هندسة كهرباء الجناين، حيث سيتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

مناطق فصل التيار الكهربائي بحي الجناين في السويس

وبحسب إعلان حي الجناين فإن الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بحي الجنا ين، منطقة كبريت وتوابعها والوحدات الصحي، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات الوقود، وأشار البيان إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي لتجهيز المحولات البديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.

يذكر أنه جرى الانتهاء من إجراء الصيانة بمحولات حي الجناين، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لقرى منطقة الهيشة بالكامل حتي جيلاية الفاروالوحدات الصحية، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والافران ومحطات الوقود.