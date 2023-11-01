خريطة فصل التيار الكهربائي في الغردقة اليوم للصيانة.. 4 ساعات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي في منطقتين بالغردقة اليوم الأربعاء، وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، على أن يتم فصل التيار اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً.

فصل التيار الكهربائي

وكشف المركز، في بيان، عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي بسبب أعمال الصيانة للمحولات الكهربائية، موضحًا أننها تشمل منطقتي الضوى وتقسيم ناصر.

سبب فصل التيار الكهربائي

وكشف مسؤولو قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة، يأتي بسبب عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، ونقل الأحمال إلى المناطق تباعًا بشكل دوري كإجراء احترازي لأعمال الصيانة الدورية.

40 مليون جنيه لدعم منظومة المياه

في سياق منفصل، أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، عن دعمها للحملة الميكانيكية بالشركة بتكلفة 40 مليون جنيه لخدمة العملاء في حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة التي تتسبب في انقطاع المياه عن بعض المناطق خلال إجراء أعمال الصيانة، وذلك لتأمين احتياجات الأهالي من مياه الشرب.