رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الخارجية الأمريكي: نسعى إلى ضمانات لعدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

كتب:

مريم جاد
03:02 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
 أنتوني بلينكن

 أنتوني بلينكن

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، إنه يجب الاستمرار على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، موضحا أنه أجرى محادثات مهمة مع الدول المجاورة، لعدم اتساع رقعة النزاع.

مناقشات مهمة لاستمرار السلام

وأضاف بلينكن في تصريح صحفي قبل مغادرته أنقرة، أن هناك مناقشات مهمة جرى الخوض فيها لاستمرار السلام «دورنا محاوله القيام بكل ما هو إيجابي، وإيصال رسالتنا بشكل واضح».

إيصال المساعدات إلى غزة

تابع: «نعمل على إيصال المساعدات إلى غزة لأنه أمر أساسي، ويجب التركيز على ما يحدث بالضفة الغربية، وإلا تتسع رقعة النزاع وتأدية دور فعال بتلك الجهة»، مشيرا إلى اهمية إخراج الرهائن بسلام، ووجود دور لكل الدول بذلك الأمر.

اقرأ المزيد:

حماة الوطن: مصر جسدت معاناة المواطن الفلسطيني باجتماع الوزراء العرب مع «بلينكن»

«بلينكن» من رام الله: أمريكا ترفض التهجير القسري لأهالي غزة

محلل فلسطيني: لقاء بلينكن مع وزراء الخارجية العرب أوصل رسالة مهمة لأمريكا

بلينكن: ممتن لدور مصر في الأزمة.. وأرى أبنائي مكان أطفال غزة تحت الأنقاض

وزير الخارجية الأردني: أكدنا لـ«بلينكن» رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم

الخارجية الأمريكية: لقاء بلينكن وميقاتي يشدد على عدم امتداد الحرب إلى لبنان
بقلم مريم جاد