للعاملين بالكهرباء.. كيف تتجنب أثار الصيام في رمضان؟

قدم قسم السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عدد من النصائح للعاملين بقطاع الكهرباء لتجنب أثار الصيام خلال شهر رمضان.

تأخير تناول وجبة السحور للحفاظ على مستويات الطاقة

وقال في منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يجب تأخير تناول وجبة السحور في أقرب وقت ممكن من الفجر، للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، ناصحا بتناول وجبة سحور صحية تحتوي على الألياف «خضار/ فواكه/ حبوب الشوفان والقمح والشعير/ تمر/ حلاوة ومشتقات الحليب».‬‫

تناول ثلاث لترات من السوائل بين الإفطار والسحور

وأشارت شركة توزيع كهرباء البحيرة، إلى أنه عند الإفطار، تجنب الكافيين «يسبب كثرة التبول لدى بعض الأشخاص»، والمشروبات السكرية والمسليات المالحة، ويوصى بتناول ثلاث لترات على الأقل من السوائل بين الإفطار والسحور. ‬‫

وشدد على ضرورة إخبار المشرفين في العمل، عن أية حالات مرضية يعانون منها أو أدوية يتناولونها، خوفا من تفاقم حالتهم الصحية أثناء الصيام، وانعكاس ذلك على وقوع الحوادث، إضافة إلى تجنب أشعة الشمس الحارة والحرارة الزائدة من المعدات والآلات، ويجوز لك في حالة الضرورة، تبريد جسمك بالماء، وذلك برش الماء على الملابس والجلد.

‬‫تجنب الاستراحة في أماكن خطرة

ولفت قسم السلامة والصحة المهنية، إلى ضرورة تجنب الاستراحة في أماكن خطرة مثل: النوم تحت المعدات الثقيلة والآلات، فوق السقالات، بين صناديق البضائع في المستودعات وتحت الطاولات، إضافة إلى تجنب الانفعال والتسرع، يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة، ويمنع وقوع حوادث العمل، بجانب أن استنشاق الغبار يؤدي إلى جفاف المريء والمعدة، وفي ذلك خطر كبير على صحتك وسلامتك، فضلا عن استعمال الكمامة الواقية المناسبة.‬