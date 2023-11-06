اعتماد 14 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين بأوقاف الدقهلية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتماد الوزراة لـ14 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين في أوقاف الدقهلية من خريجي الكليات الشرعية والعربية والمراكز الثقافية، ودفعة مايو 2023.

الفائزون في أداء الخطبة بالدقهلية

وحدد جمعة أسماء الناجحين من محافظة الدقهلية، والمتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية والمراكز الثقافية، ودفعة مايو 2023م وهم:

- السيد السعيد حسان عطا عقل

- محمود إبراهيم السيد إبراهيم

- إسلام مصباح عبدالعال مصطفى

- صابر عطية محمد محمد بدير

- أحمد أسعد عبد السميع عوض

- خالد السيد الحسيني هلال

- جمال عوض محمد شحاته

- محمد جمال الدين محمد

- طارق أحمد فرج عوض

- طه محمد محمد علي

- محمود إسماعيل سليمان إسماعيل

- أحمد جمال السيد مصطفي هلال

- عبدالعزيز محمد طلبة

- إسماعيل بكر عبدالسلام عبدالتواب.

وحددت الوزارة أنه يجب استكمال على الناجحين باقي الملف من أجل تمكينهم من أداء خطبة الجمعة وجاءت الأوراق المتبقية كالآتي:

- نسخة من المؤهل أصل

- صورة الرقم القومي

- صورتين شخصيتي حديثيتين

- صحيفة الحالة الجنائية الحديثة