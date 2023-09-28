مفتش بـ«أوقاف الدقهلية»: الرئيس السيسي قدم كل شيء ينفع البلاد

قال الدكتور إبراهيم بكري، مفتش المتابعة بمديرية الأوقاف بالدقهلية، إنه كان من المحظوظين الذين التقوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة المنصورة الجديدة، مشددًا: «تحدثت معه أكثر من 10 دقائق واتسم اللقاء بالوضوح والشفافية، وقال لنا أنا معكم قلبًا وقالبًا، وأنا أؤيده عن قناعة».

مفتش مديرية الأوقاف: السيسي رجل صالح

وأضاف مفتش المتابعة لمديرية الأوقاف بالدقهلية، أن «الرئيس السيسي رجل يتقي الله، وقدم كل شئ ينفع هذه البلاد مثل استصلاح الأراضي والاستثمار ومشروعات البنية التحتية، وجعل لمصر اقتصاد حر ينافس عالميا، حتى تكون دولة عظمى في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «من وقت ما تقلد الرئيس السيسي وهناك اهتمام بالعلم والعلماء وتكريمهم، وهو رجل متواضع إلى أقصى درجة، وهو قال بنفسه أنا منكم واللي جابني المكان دا هو ربنا سبحانه وتعالى، ومصر أرض مباركة وبالتالي يرسل الله رجل مبارك مثل السيسي يحفظ أمنها وأمانها وشعبها».

وأضاف الشيخ محمد غنيم، من مديرية أوقاف الدقهلية بغرب المنصورة، جئنا لمبايعة الرئيس السيسي مرة ثالثة حيث نريد الاستقرار والأمن والطمأنينة ولابد أن يستكمل المسيرة حتى يعيد البناء والاستقرار في الوطن وتوجد إنجازات عديدة لمست الأوقاف بمحافظة الدقهلية، من تطوير الدعوة الدينية وتعمير المساجد وتطوير الخطاب الديني ومناقشة القضايا الهامة للوصول إلى الشباب وهناك دورات تدريبية الرئيس السيسي بنفسه مهتم بها كقيادة الفكر والدروس النموذجية وتأهيل الشباب للقيادة والتطوير وعودة المقارئ مرة ثانية والتوافق بين الاوقاف والافتاء والقيام بعمل مجلس ثابت في المساجد كل هذه الامور يتابعها ويراعيها الرئيس السيسي بنفسه شخصيا.

الشرطة تؤمن المواطنين

ودفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين أثناء تواجدهم في مكاتب الشهر العقاري حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي تشهده المكاتب، وتم تحديد مواعيد للأحزاب بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، كما صدر قرار من وزارة العدل بمد العمل بمكاتب التوثيق حتى الساعة التاسعة مساء.

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتأكيدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.