مسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. بدأ تشغيله تجريبيا اليوم (صور)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن مسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي جرى تشغيله تجريبياً اليوم على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتيتة واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء النقل العرب والشركات العالمية.

مسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

- يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة

- يمتد بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

- يمتد في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع «One Ninety» أحد أهم المشاريع العقارية داخل القاهرة الجديدة

- يخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

- يسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد

- يتصل القطار الكهربائي الخفيف في محطة مدينة الفنون والثقافة.

أهمية مونوريل العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل رسمياً، التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل «مدينة نصر - العاصمة الادارية الجديدة» بمحطة المشير طنطاوي، في إطار تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل والذي يصل إجمالي أطوالهما الى 100 كم وبعدد 35 محطة باعتبارهما ‏من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة كأحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إنشاء مدخل خاص يصل من محطة المونوريل لداخل المشروع لدخول وخروج المترددين عليه وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية كبيرة وتعكس حجم التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة به، مؤكدة أنه سيوفر لرواده وسيلة نقل فريدة من نوعها تتوافر بها كافة عناصر الراحة والأمان بعيدًا عن الزحام المروري.