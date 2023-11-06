رمضان عبد المعز: ندعم أهالي غزة.. والمؤمن الحق يظهر وقت الشدائد

قال الدكتور رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه في وقت الشدائد يظهر معدن المؤمنين الصالحين ومعدن الرجال لمناصرة القضية الفلسطينية، واقتسام رغيف الخبز مع أشقائه في فلسطين.

الأنصار فضلوا المهاجرين على أنفسهم

وأضاف عبد المعز، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، أن القرآن الكريم مدح الأنصار في قوله تعالى: «يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ»، حيث فضلوا إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

وأشار إلى أن هذا على أرض الواقع اختبار من الله عز وجل، والمسلمون في الظروف الطبيعية خليط مجهول لا يمكن أن تميز بين الحسن والقبيح، ويأتي موضوع غزة فيتبين المؤمنون الصادقون الذين لا ينسون أخواتهم في كل صلاة والدعاء لهم.

فلسطين قضيتنا كلنا

وتابع: «والله العظيم نتألم لآلامهم، هذه قضيتنا كلنا، ونمد لهم يد العون بكل ما أوتينا من قوة، ويد الدعم، ليست صدقة ولكن حقهم علينا، فهم أقرباؤنا وأخواتنا».