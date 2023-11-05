المصريون يوجهون رسالة صمود للأشقاء الفلسطينيين: كل الدعم من قلوبنا

عرض تلفزيون موقع الوطن، مقطع فيديو أظهر دعم ومساندة المصريين لأشقائهم الفلسطينيين في ظل الحرب العنيفة التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مقطع الفيديو، أكد مصريون على أنهم يرون أنفسهم والشعب الفلسطيني «شعبا واحدا»، كما أنهم «أهل».

وقال أحد المواطنين، إن القدس للمسلمين والمسيحيين، كما أنها مهد الأنبياء، بينما يرى مواطن آخر، أن أي مواطن عربي سواء كان مسلما أو مسيحيا يجب أن يكون محبا لفلسطين وشعبها.

وأكد أحد الباعة، أن فلسطين ليست قضية فرد أو شعب بعينه دون الشعوب العربية الأخرى لأنها قضية العرب كلهم: «فلسطين بلدنا التانية».

وشددت إحدى السيدات على وجود ترابط فطري بين المصريين والفلسطينيين والدول العربية، إذ أن العرب إخوة ويجب أن يشعروا ببعض.

ورحّب المصريون المشاركون في الفيديو بوجود الفلسطينيين على الأراضي المصرية، ولكن ليس على سبيل التوطين حتى لا تموت القضية الفلسطينية، كما أن الفلسطينيين يرفضون ترك أرضهم وأرض أجدادهم: «هو المنطق والعقل يقولوا إني أسيب أرضي وأقعد في أرض غيري؟!».

وقال شاب آخر: «لا نرفض إقامة الفلسطينيين بيننا، لكن لديهم أرض ويجب ألا يخرجوا منها».

ويرى مواطن آخر، أن المصريين لا يرفضون العيش مع العرب بدليل استقبال مصر السودانيين وغيرهم، ولكن في حالة ترك الفلسطينيين أرضهم ستموت قضيتهم إلى الأبد.

وفي نهاية الفيديو، دعا المصريون لأشقائهم الفلسطينيين بأن ينصرهم الله على أعدائهم، مؤكدين أنهم يدعمونهم ويتمنون لهم تأييد الله، ناصيحن إياهم بأن يصمدوا في أرضهم حتى تمر الظروف الراهنة.