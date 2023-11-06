خبير تغذية يحذر من الطهي في الأواني الألومنيوم

قال الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية، إن التلوث بالمعادن سيجعل عددا كبيرا من القوى العاملة، ستصبح غير قادرة على الإنتاج، لذا هناك أمور يجب الانتباه إليها جيدًا، مثل الطهي في أواني الألومنيوم، بشرط وضع الطعام في أوان أخرى بعد الانتهاء من نضجه مباشرة، فطوال مدة الطهي يتحول الوسط الكيميائي الخاص بالطعام، من قلوي للحامضي.

«نزيه»: يفضل الطهي في أواني الاستانلس والبيركس

وأضاف «نزيه» خلال حواره ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أنه يفضل الطهي في أواني «الاستانلس والبيركس»، وبعض أواني الفخار القديم وليس الجديد، فكل ما يدخل في تركيبه إضافة كيميائية يعتبر كارثة.