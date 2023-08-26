خبير تغذية يحذر من طريقة الطهي بالقلي: تكوّن مواد مسرطنة بالجسم

قال مجدي نزيه، خبير تغذية، إن درجة الحرارة الخاصة بالمنطقة العربية تفرض علينا أسلوبًا معينًا في طهي الطعام منه السلق والشوي، وتعتبر هاتان هما طريقتي الطهي الأساسيتين منذ أجدادنا الفراعنة.

«نزيه»: طريقة الطهي بالقلي تُعتبر جريمة بحق النفس

أضاف «نزيه»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»: طريقة الطهي بالقلي لا تناسب درجة الحرارة الخاصة بنا إنما تناسب الغرب ومن الزيوت المفيدة في القلي زيت الزيتون، مشيرًا إلى أن من أفضل الأطعمة المفيدة للصحة هي البطاطس البوريه، إذ يمكن إضافة الثوم إليها والليمون والبقدونس المفروم ويُعتبر كل ذلك من الأطعمة المفيدة.

قلي الطعام يكوّن مواد مسرطنة بالجسم

وتابع أن من الطرق البديلة للقلي بزيت الزيتون وجبة صدور الفراخ، إذ يمكن تحميرها مع بصل وثوم وفلفل حار، بالإضافة إلى الطماطم، مضيفًا أن عملية القلي عبارة عن مادة دهنية بالإضافة إلى نشا تقوم بتكوين مركب مسرطن وضار للصحة ولا يجب تناوله بكثرة.

6 مذيعات لبرنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.