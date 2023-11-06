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قناة القاهرة الإخبارية: 87 طائرة مساعدات وصلت مطار العريش حتى الآن

كتب:

محمد أيمن سالم
06:40 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
طائرة المساعدات

طائرة المساعدات

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن طائرات المساعدات التي وصلت مطار العريش بلغت 87 حتى الآن.

إشادة بموقف مصر

وحظيت مصر، خلال الساعات الماضية، بإشادات دولية واسعة، بعد فتح معبر رفح واستقبال مصابي قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الإفراج عن سيدتين

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما. 

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

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بقلم محمد أيمن سالم