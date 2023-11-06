«ذا هيل»: مظاهرة لدعم غزة تعرقل خطابا لسيناتور أمريكي في نيوجيرسي

عرقل متظاهرون متضامنون مع قطاع غزة، خطاب السيناتور الأمريكي، كوري بوكر، في مدينة نيوجيرسي، الليلة الماضية، داعين لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

المتظاهرون يهتفون «وقف إطلاق النار الآن»

وعلت هتافات المتظاهرين «وقف إطلاق النار الآن» مرارا وتكرارا بينما كان بوكر يتحدث وسط خطابه أمام التجمع الشعبي من مؤيديه في دائرته الانتخابية، بحسب ما نقلته صحيفة صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

ونوهت الصحيفة إلى أن المتظاهرين كانوا سلميين تماما، وارتدى بعضهم قفازات ملطخة بالحبر الأحمر لتمثيل الدم، بينما حمل آخرون لافتات تدعم دعواتهم بوقف إطلاق النار في غزة أثناء مشاركتهم في الهتاف.

بوكر يرحب بالاحتجاج

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكر رحب في البداية بالاحتجاج، مشيرا إلى أنه كمثال يجعل الولايات المتحدة عظيمة، قائلا: «هذا ما يجعل أمريكا عظيمة: القدرة على الاحتجاج، والقدرة على حرية التعبير، قوة أمريكا».

ويأتي الاحتجاج وسط تصاعد المظاهرات العامة لدعم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعد أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي وابلا من الغارات الجوية أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وذلك ردا على هجوم شنته حركة حماس، الشهر الماضي، على الحدود الجنوبية لإسرائيل.