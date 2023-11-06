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أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب قطر الجديد لدى الجامعة العربية

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أ ش أ
06:59 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
أبو الغيط

أبو الغيط

تسلَم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أوراق اعتماد السفير طارق علي فرج الأنصاري مندوباً دائماً جديدا لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

استقبال مندوب قطر

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام اليوم الاثنين لمندوب دولة قطر بمقر الأمانة العامة للجامعة.

قمة عربية لدعم فلسطين

وتقيم جامعة الدول العربية قمة في 11 نوفمبر الجاري بدعوة من فلسطين والسعودية للعمل على إيقاف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 8 أكتوبر الماضي.

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بقلم أ ش أ