أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال الإسرائيلي فصل شمال وجنوب غزة لعمل كماشة على القطاع

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم فصل شمال غزة عن جنوبها، مبينا أن جيش الاحتلال يقوم بعمل كماشة كبيرة على القطاع من أجل الاقتراب للقطاع من الناحية الساحلية وكذلك الناحية الشرقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ثلث مساحة الشمال تم قصفها بآلاف الصواريخ، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم آلاف الأطنان من المتفجرات، وقد يصل نصيب الفرد الواحد منها إلى 15 طنا.

وأشار إلى أن الاحتلال فشل في التوغل بريا في غزة، ثم عاد مجددا للقصف والبدء بمخيم جباليا لإرهاب المواطنين وإزاحتهم من ناحية الشمال إلى الجنوب، لافتا إلى أن الاحتلال قام بقصف محطات المياه في بيت لاهيا وباتت المدينة بلا مياه.

كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي، فشل في فكرة التهجير والنزوح، وبدأ في القصف والتفكير فيما يسمى بالحزام الناري، مشددا على أن الموقف المصري واضح جدا في القضية ورفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري من قطاع غزة، ونوجه لمصر الشكر على موقفها.

المقاومة تنتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي حال التوغل بريا

ولفت أن المقاومة تنتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي حال التوغل بريا، مبينا أن طول أمد الحرب يشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو دون تحقيق أهدافه من هذه الحرب والخسائر المتتالية لجيش الاحتلال.

وأضاف أن هناك ضغوطا كبيرة على نتنياهو في الشارع الإسرائيلي وخاصة من قبل أهالي الأسري، وضرورة العمل من أجل الإفراج عنهم، مشددا على أنه لا يوجد رؤية لرئيس الوزراء في ذلك ولديه اقتناع بأنه يستطيع القضاء على حماس ويكابر ولا يتحمل مسئولية بلد.