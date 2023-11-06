استشهاد 6 أطفال و4 نساء في الساعة.. حصيلة جديدة لقصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن وصول عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10165 شهيدًا، وأكثر من 27 ألف جريح، وذلك في اليوم الـ31 على العدوان الإسرائيلي المستمر منذ يوم السادس من شهر أكتوبر الماضي.

وبحساب عدد الشهداء الذي وصل إلى 10165 شهيدًا، فكل يوم يسقط 328 شهيدًا في غزة، و14 شهيدًا كل ساعة، وهناك شهيدًا يسقط كل 4 دقائق في غزة، كما يعني أن 6 أطفال و4 نساء يستشهدون كل ساعة بغزة.

المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: الاحتلال قام بأكثر من 1031 مجزرة في غزة

أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قال في مؤتمر صحفي من أمام مستشفى الشفاء بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي قام بأكثر من 1031 مجزرة في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل كثفت في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفوسفور الأبيض، وهي نقابل محرمة دوليًا.

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية

وقالت الصحة الفلسطينية اليوم، إن 10010 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.