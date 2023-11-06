مستشار الرئيس الفلسطيني: تصريحات ضرب غزة بالنووي «إرهابية وهمجية»

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات وزير إسرائيلي حول ضرب غزة بالقنبلة النووية، قائلا إن تصريحات هذا الوزير إرهابية وهمجية، فهو يتحدث بكل صفاقة ووقاحة ويتبجح ويؤكد أنه يمتلك سلاحاً نووياً ويريد أن يكرر هيروشيما في قطاع غزة.

إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون

وأضاف «الهباش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن إسرائيل تتصرف مع العالم وكأنها دولة فوق القانون، يحق لها ما لا يحق لغيرها، والسبب هو أن العالم يكيل بمكيالين، وازدواجية في معايير التعامل مع القضايا الدولية.

وأشار إلى أن هذه المعايير المزدوجة ستكون وبالا على الإنسانية، ليست فقط من يدفع الثمن الآن، لكن مستقبلا الإنسانية والبشرية كلها ستدفع الثمن لأن استمرار هذه السياسة سيفجر مشاعر الناس.

تصريحات «نتنياهو» نعرات دينية

وتابع: «ربما نجد أنفسنا والعالم بأسره أمام حرب من نوع آخر، أمام صراع ديني، حتى نتنياهو تحدث عن نبوات والتوراة، وغيره يتحدثون عن يوشع بن نون، وأثارت هذه النعرات الدينية، والتي ليس لها علاقة بدين السماء».