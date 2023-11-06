رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الوضع في غزة أصبح كارثة صحية

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية إن الوضع في غزة أصبح في كارثة صحية وعدد المتوفين من النساء والأطفال في فترة قصيرة هم الأكبر عددا، فضلا عن الكثير من المفقودين تحت ركام البيوت المقصوفة، مؤكدا اتصالهم المباشر مع الأطباء والحكومات الأوروبية.

ضحايا القصف في غزة أطفال ونساء

وأوضح الدكتور فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، إلى أن 75% من ضحايا القصف في غزة أطفال ونساء، مفيدا بأن أغلب المستشفيات توقفت عن العمل لعدم وجود وقود ولا أطباء متخصصين والعمليات تجرى بدون تخدير ولا مواد أساسية للعمليات.

مفيش دم ولا أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

واستكمل: «مفيش دم ولا أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من مصابي السكر والقلب والكلى، وأيضا أكثر من 50 ألف من النساء الحوامل فقدوا أطفالهن قبل استكمال التسع اشهر ويسقط الحمل ما بين شهور الخامس والسادس والسابع من الخوف والرعب».