تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة يسفر عن وقوع شهداء وجرحى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بتجدد القصف من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق من قطاع غزة، مما أسفر عن استشاهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين.

وصول شهداء جدد إلى مجمع الشفاء

نتيجة تواصل الغارات والقصف المدفعي على حيي الزيتون والشجاعية وتل الهوا، فقد وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو نحل في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة.

شهداء في المستشفى الإندونيسي

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي جراء استهداف عدة منازل في تل الزعتر بجباليا وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.