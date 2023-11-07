خريطة قطع الكهرباء اليوم لأعمال صيانة بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات كهرباء بالمحافظات، عن قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء بعدة قرى ومدن، للصيانة الدورية التي تنتهجها الشركات بالمناطق التابعة لها، مع تحديد موعد فصل التيار الكهربائي وأماكن تخفيف الأحمال اليوم، وتقديم نصائح للمواطنين فترة فصل التيار الكهربائي، ليتمكنوا من توفير مغذٍ بديل، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية، وذلك خلال الفترة الصباحية.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بالمحافظات اليوم الثلاثاء وفقا لشركات الكهرباء كالتالي:

- أعلن مجلس مدينة دسوق قطع الكهرباء عن مدينة دسوق بعدة أماكن للصيانة الدورية، وحددت أماكن قطع التيار الكهربائي بالميدان وبنك مصر وجابر الريفي وشارع سعد، بينما مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا لمدة 3 ساعات.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

كما أفاد قطاع كهرباء كفر الشيخ، بفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى بمركز بيلا، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، اليوم الثلاثاء وحدد مواعيد تخفيف الأحمال اليوم بمنطقة السيد حجازي و محمد سالم و حي الصنايع لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي الصنايع بلوحة توزيع بيلا القديمة.

مواعيد تخفيف الأحمال اليوم

- أوضحت الوحدة المحلية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج إجراء الصيانة اليوم الثلاثاء و قطع الكهرباء بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 مساءً لمدة 7 ساعات بمجلس قروي قرية شطورة والقرى والنجوع التابعة لها.

مواعيد تخفيف الأحمال اليوم بالمحافظات

-كشف حي الجناين بمحافظة السويس، عن فصل التيار الكهربائي باليوم الثلاثاء بعدة أماكن لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بنطاق هندسة كهرباء الجناين، وحدد مواعيد قطع الكهرباء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر بمنطقة كبريت اوتوابعها والوحدات الصحي، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات الوقود.

خريطة تخفيف الأحمال اليوم بالمحافظات

بينما تشهد مختلف محافظات مصر تخفيف الأحمال لمدة ساعة يوميا ما عدا محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بالتبادل بين المناطق بخريطة قطع الكهرباء التي اعتمدها مجلس الوزراء لارتفاع درجات الحرارة، إذ يعلن جدول تخفيف الأحمال لمدة ساعة يوميا بكل مجلس قروي ومحافظة، ليتثنى للمواطنين تدبير احتياجاتهم فترة فصل التيار الكهربائي.