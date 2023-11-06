خريطة قطع الكهرباء غدا 7 ساعات بمحافظة سوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، إجراء الصيانة الدورية بمحطة كهرباء طهطا، وفقا لجدول الصيانة الدوري الذي تعتمده كهرباء طهطا بالمدن والقرى التابعة لها، لذا سيتم قطع الكهرباء عن الأماكن التي ستخضع للصيانة، غدا الثلاثاء.

أماكن قطع الكهرباء غدا

وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج مواعيد تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، غدا الثلاثاء، لمدة 7 ساعات متواصلة، لأعمال الصيانة بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 مساءً لمدة 7 ساعات.

أماكن قطع الكهرباء غدا

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال سوهاج، أماكن تخفيف الأحمال غدًا الثلاثاء، بالقرى والنجوع التابعة لمجلس قروي قرية شطورة، حيث يجري فصل الكهرباء عن محول كهرباء شطورة.

نصائح كهرباء سوهاج بحالة فصل التيار الكهربائي

وأهابت الوحدة المحلية بطهطا بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، غدا الثلاثاء، بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي وعودته، وناشدت أصحاب المستشفيات والمخابز والمحال الخدمية، بتوفير مغذ بديل فترة فصل التيار الكهربائي.