ما هي الخلايا الشمسية بمستشفيات غزة الأمل الأخير للمصابين؟.. قصفها الاحتلال الإسرائيلي

وسط الحصار ودوي القصف المستمر، يتعلق أبناء غزة بأي أمل ينقذ أرواحهم، في ظل الحرب الدائرة من جانب العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف المنازل والمستشفيات والبنية التحتية، ما أسفر عن سقوط نحو 10 آلاف شهيد وآلاف المصابين.

ما هي الخلايا الشمسية التي استهدفها الاحتلال في مستشفيات غزة؟

تصعيد جديد بدأت به قوات الاحتلال، في ظل انقطاع الكهرباء عن معظم قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في ظل استمرار الحرب لليوم الـ29 تواليا، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى».

«الخلايا الشمسية»، كانت آخر شيء استهدفه الطيران العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة، والمتواجدة في محيط المستشفيات، وتحديدا مستشفى الشفاء الطبي في فلسطين، فما هي الخلايا الشمسية وما هي أهميتها للمستشفيات؟

أهمية الخلايا الشمسية في إنقاذ الأرواح في ظل القصف المستمر على قطاع غزة

الخلايا الشمسية، هي مصدر للطاقة المجانية، ويتم استخدامها في المستشفيات مصدرا متجددا للكهرباء، وتعتبر من أهم العوامل المساعدة على إنقاذ الأرواح.

ودخلت الخلايا الشمسية مستشفى الشفاء الطبي في غزة، في عام 2012، في محاولة للتغلب على الأزمة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في عام 2006، بعدما قفصت طائراته محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة حينها، بحسب تصريحات سابقة لـ المهندس رشاد الإسي، الذي كان يعمل مديرا لدائرة الصيانة بالمستشفيات.

وتتفاعل تلك الخلايا الضوئية مع ضوء الشمس لتولد جهدا كهربائيا، من أجل التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات، وهو ما رفض الاحتلال استمراره من أجل تضييق الخناق على أهالي القطاع الناجين من القصف.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمستشفيات والمخابز وآبار المياه، قبل أن يقرر الانتقال لمستوى أكثر مأساوية بتدمير الخلايا الشمسية بالمستشفيات، للقضاء على آخر أمل للنجاة.