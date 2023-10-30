استلام فوري وسداد على 10 سنوات.. تفاصيل الوحدات السكنية في 6 أكتوبر

يقدم بنك التعمير والإسكان عددا من المشروعات السكنية المتميزة وبمساحات مختلفة وأنظمة سداد مستنوعة تناسب فئات مختلفة من المجتمع، ومن بينهم مشروع كمباوند المنتزه في مدينة 6 أكتوبر، إذ أنه يقع بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي.

ويقام مشروع كمباوند المنتزه على مساحة 26.7 فدان، ومن مميزاته أنه يحتوي على واجهات عصرية، وإمكانية الاستلام فوري، ومنطقة خدمات من مسجد، وملاعب، ومول تجاري/ إداري.

ويتكون الكمباوند بمدينة 6 أكتوبر على 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 م2 إلى 177 م2، والعمارات عبارة عن دور أرضي و4 أدوار متكررة.

نموذج الزمردة في 6 أكتوبر

وبالنسبة للمساحات، فهناك نموذج الزمردة، يكون مساحة الدور الأرضي 132م2 إلى 177 م2، ومساحة الدور المتكرر 168 م2 إلى 175 م2.

نموذج الفيروز في 6 أكتوبر

وعن نموذج الفيروز في 6 أكتوبر، تكون مساحة الدور الأرضي 68 م2 إلى 172 م2، وساحة الدور المتكرر 114 م2 إلى 172 م2.

نظام السداد لكمباوند المنتزه

نطام السداد يمكن دفع 15% مقدم حجز وتقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.