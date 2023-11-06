«حياة كريمة»: المؤسسة شاركت في إغاثة غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة تعمل منذ قرابة شهر تقريبًا في تقديم المساعدات لقطاع غزة، أي مع بدء الحرب في فلسطين، فلها مشاركة قوية كمؤسسة قائمة بذاتها، ورائدة في العمل التنموي.

«البهنساوي»: القافلة الأولى كانت تضم حوالي 108 شاحنة

وأضافت البهنساوي، خلال مداخلتها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤسسة كان لها مشاركة في القافلة الأولى، وهي القافلة الأكبر التي انطلقت لقطاع غزة، منذ حوالي أسبوع، وكانت تضم حوالي 108 شاحنة، محملة بكل المواد الإغاثية والمساعدات، التي يحتاجها أهالي غزة.

«البهنساوي»: المؤسسة تشهد انطلاق القافلة الثانية

وتابعت «البهنساوي» بأن المؤسسة تشهد انطلاق القافلة الثانية، التي بدأت بالفعل، من بداية الأسبوع الحالي، وتشارك حياة كريمة بدورها القوي بشكل يومي، ولا تتوقف المساعدات، وبفضل القيادة السياسية ودور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت مصر في حالة إمداد مستمر، وجسر بري متواصل من المساعدات المقدمة لأهالي فلسطين.