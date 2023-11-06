حمو بيكا يُرزق بمولوده الأول «تاج»

استقبل مؤدي المهرجانات حمو بيكا مولوده الأول، الذي أطلق عليه اسم «تاج» حسبما أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات «إنستجرام».

ونشر حمو بيكا صورته مع مولوده الأول معلقا: «ألف حمد وشكر ليك يا رب.. ربنا رزقني بتاج حمو بيكا.. ربنا يبارك لي فيها يا رب ويجعلها سند ليا يا رب ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس يا رب».

نقابة الموسيقين ترفع الإيقاف عن حمو بيكا

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في سبتمبر الماضي رفع الإيقاف عن حمو بيكا، وذلك خلال بيان إعلامي قالت فيه «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التي تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى - الشهير بـ حمو بيكا - شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظلة القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار كافة الجهات المعنية بذلك القرار».