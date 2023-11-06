عميد «علوم سياسية» بالإسكندرية: مصر لم تغفل جبهاتها الأخرى على الحدود

قال الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن الرسالة المهمة لزيارة رئيس جنوب السودان بالقاهرة أنه بالرغم من التحديات التي تجابه الأمن القومي المصري في الجهات المختلفة في ظل اشتعال إحدى الجبهات المتمثلة في الحرب على غزة إلا أن هذا لا يعني أن تغفل الدولة المصرية الجبهات الأخرى المتعلقة بالأمن القومي.

مصر والسودان يربطهما دم وتاريخ

وأضاف «وهبان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر والسودان يربطهما حبل سري ورابطة دم وتاريخ لا تنفصل بين الشعبين سواء كان شعب السودان أو جنوب السودان.

مصر لا تغفل عن أي جبهة من الجبهات

ولفت إلى أن الأمن القومي المصري محط اهتمام القيادة السياسية، ومصر لا تغفل عن أي جبهة من الجبهات، بالرغم من أي مشكلات من الجبهات الأربع واشتعال جبهة غزة إلا أن هذا لا يعني أن الدولة المصرية تغفل عن باقي الجبهات في أي وقت من الأوقات.

وأوضح أن الرئيس السيسي أشار اليوم إلى أنه أجرى مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره الجنوب سوداني، خاصة أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية تمتد منذ استقلال الجنوب عام 2011.