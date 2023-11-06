إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باندلاع الاشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم الإثنين في مخيم العروب، شمال الخليل.

اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند مدخل المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.