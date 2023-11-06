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مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

كتب:

منى السعيد
11:41 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مستوطنون دولة الاحتلال - ارشيفية

مستوطنون دولة الاحتلال - ارشيفية

هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، منازل المواطنين في قريتي الركيز والمفقرة بمسافر يطا، جنوب الخليل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»

مستعمرون يهاجمون الفلسطينيين 

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، أن مستعمري مستعمرة «افي جال» المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا، هاجموا منازل المواطنين في قريتي المفقرة والركيز وأتلفوا خزانات مياه شرب تعود ملكيتها لعائلة المواطن محمد حسن محمد.

وأضاف أن المستعمرين حطموا بيتا متنقلا «كرفانا» يعود للمواطن أحمد عكاشة مخامرة، وقطعوا شبكات مياه، ودمروا خلايا شمسية، كما ثقبوا إطارات مركبة تعود للمواطن نعمان حمامدة.

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