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إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في غرب جنين

كتب:

منى السعيد
10:20 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال - ارشيفية

اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال - ارشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، مما أدى لاندلاع المواجهات بين المواطنين وقوات الجيش، الأمر الذي أسفر عن إصابة مواطن، مساء اليوم الإثنين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اندلاع المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال غرب جنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة ونشرت قناصة على أسطح البنايات  وداهمت عدة منازل، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة مواطن برصاصة في قدمه.

كما دمر جنود الاحتلال الإسرائيلي النصب التذكاري لشهداء بلدة يعبد.

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بقلم منى السعيد