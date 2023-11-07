فئات يحق لها صرف «منحة زواج» لمرة واحدة في العمر

يلجأ كثير من أولياء الأمور للاقتراض عند تجهيز أبنائهم قبل الزفاف، إلا أن البعض يجهل معرفة «منحة الزواج» التي أقرها قانون التأمينات والمعاشات للمقبلين على الزواج حال توفرت الشروط.

تفاصيل منحة الزواج

وحول تفاصيل منحة الزواج التي حددها قانون التأمينات والمعاشات، أكد شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض، إن قانون التأمينات الاجتماعية حدد منحة خاصة للمقبلين على الزواج، تُصرف مرة واحدة في العمر حال قطع معاش البنت أو الأخت، وقد تسقط المنحة حال إذا لم يتقدم الشخص المستحق لها بطلب لصرفها بعد 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

وشدد الجعار، في تصريحات لـ«الوطن» بأن المنحة تُصرف في حال إذا كانت الابنة وحيدة أو الأخت التي تم قطع معاشها للزواج، وفي حال كانت تتقاضى 1.5 ألف جنيه فإنها ستحصل على دعم بقيمة 18 ألف جنيه، ومن شروطها أن تكون الابنة مستحقة للمعاش في الأساس.

وأوضح أن قانون المعاشات لرقم 148 لسنة 2019, نص ان يكون قيمة المنحة هي قيمه ما يحصل عليه صاحب المعاش شهريا في سنة كامله قائلا: «لو البنت وحيدة بتاخد ثلثين المعاش ويتم ضرب هذه النسبة في 12 شهر، أما إذا كانت عندها أخت بتاخد 1500 جنيه مضروبة في 12 شهرا أيضا، أما لو كانوا تلاث بنات تحصل على ربع المعاش فقط».