تواصل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في مصر استقرارها التي عليه منذ ختام تعاملات أمس الاثنين في كافة محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية، في حين سجلت الأسعار العالمية أمس تراجعًا وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذھب عیار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2600 جنيه.

سعر جرام الذھب عیار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بدون ضريبة 2971 جنيها.

سعر جرام الذھب عیار 18

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 2228 جنيها للشراء.

اسعار الذھب الیوم فى المحلات

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 الأن 1491 جنيها.

- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية التعاملات 1731 جنيها.

سعر الجنيه الذھب

- كما يسجل سعر جنيه الذهب هدوء ملحوظ ليسجل 2080 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة تسجل 92767 جنيها.