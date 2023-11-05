سعر الذھب الیوم في مصر وعالمیا 5-11-2023.. بكام عيار 21؟

شهدت سعر الذھب الیوم في مصر استقرارا في منتصف تعاملات اليوم الأحد 11-5-2023 في الأسواق ومحال الصاغة المصرية، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2575 جنيها، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، في منتصف تعلاملات اليوم الأحد 5-10-2023، في الأسواق ومحال الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بمنتصف تعاملات اليوم الأحد نحو 2575 جنيها للشراء، و2565 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2943 جنيها للشراء، و2930 جنيهًا للبيع في منتصف التعاملات، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم الأحد نحو 2207 جنيهات للشراء، و2198 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيها للشراء، و1709 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 20 ألفا و600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

ووصل سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 1993 دولار للشراء و1992.5 للبيع في الوقت الحالي، وأشار محللون إلى أنّ هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.