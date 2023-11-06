أسعار الذهب في مصر اليوم.. مستقرة بمحلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-11-2023 استقرارا في بداية التعاملات بمحال الصاغة، على عكس تحركات الأسبوع الماضي الذهب شهد انخفاضًا كبيرًا وملحوظًا في الأسعار، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 2575 جنيهًا، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1993 دولارًا، وشهدت الأوقية انخفاضًا واضحًا عن الأسعار الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه الأوقية أعلى من 2000 دولار، لكنها لم تتحرك منذ بداية تعاملات الأسبوع اليوم، وهو ما يعد أمرًا غريبًا عن البورصات العالمية وأسعار الذهب العالمية، مخالفا التوقعات.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2943 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

واستقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات أمس، لتسجل 1993 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.