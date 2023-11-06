استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب في مصر الآن، مشيرة إلى أن الأسعار تشهد منذ بداية التعاملات الصباحية حتى منتصف التعاملات استقرارا ملحوظا، وذلك داخل كافة محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، في حين أن أسعار الذهب العالمية شهدت اليوم تراجعا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في مصر الآن التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2600 جنيه.

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 2971 جنيها.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأن إلي 2228 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة بدون ضريبة 1491 جنيها.

- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر الأن 1731 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة يسجل الأن 2080 جنيه.

- وعن سعر الاونصة الأن وصل إلي 92767 جنيها.