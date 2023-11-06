أمل الحناوي تكتب.. «القاهرة الإخبارية» للتميز عنوان

عام مرّ على انطلاق بث قناة «القاهرة الإخبارية».. قناة مصر الإقليمية والدولية وأيضاً العربية.. استطاعت خلال أشهر قليلة أن تسطّر فصولاً من التميز والإبداع والانفرادات فى تاريخ وسائل الإعلام العالمية، وحفرت اسمها وحجزت المكانة المرموقة وسط كبرى القنوات الإخبارية الإقليمية والدولية.. لأن القناة وُلدت كبيرة، وعلى مدار ٣٦٥ يوماً كان فريق العمل يواصل الليل بالنهار، ويعمل على قدم وساق، ليثبت تميز «القاهرة الإخبارية» فى متابعة كافة الأحداث والتطورات.

ومع تسارع الأحداث حول العالم وسخونتها فى بعض المناطق التى زلزلت الأرض، كانت «القاهرة الإخبارية» سبّاقة فى نقل الحقيقة منذ بداية انطلاقها، فاقترب الجميع عبر شاشتها من حقائق الحرب الأوكرانية - الروسية، مروراً بكواليس الأزمة السودانية وأيضاً الاضطرابات فى النيجر، وصولاً إلى انتظار دول العالم لما ستقوله «القاهرة الإخبارية» حول تطورات العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وكان الشعار فى تغطية كافة الأزمات الملتهبة هو الموضوعية والمهنية ونقل الوقائع فقط دون التدخل فى الشئون الداخلية للدول.. فهدف القناة الأسمى هو نقل الوقائع الممزوج بأهمية نشر السلام حول العالم، بعيداً عن الفتنة والوقيعة وتلويث سمعة الآخرين.

وعلى مدار العام وقفت قناة «القاهرة الإخبارية» حائط صد ورد لكل من يحاول بث الشائعات المغرضة عن مصر الكبيرة العظيمة.

ورغم اشتعال الأوضاع فى الدول الجارة لمصر، والأيادى الخبيثة التى تثير الفتن بالداخل، إلا أن القناة استخدمت الحيادية منهجاً، والموضوعية واقعاً، والمهنية طريقاً، والحقيقة نبراساً، فى نقل كافة الأحداث والوقائع من حولنا، مع عرض التحليلات المنطقية من مسئولين ومتخصصين وخبراء، هم الأفضل والأميز على مستوى العالم.

واستطاعت القناة أن تكشف المؤامرات من حولنا، لتثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن مصر هى عمود الخيمة العربية، وصمام أمان منطقة الشرق الأوسط..وسعادتى لا توصف بالانضمام إلى فريق عمل القناة، لكى أساهم فى الدور القوى والفاعل الذى تقدمه قناة «القاهرة الإخبارية»، فى صون وحماية الأمن القومى العربى والإقليمى، وفى مقدمته المصرى.