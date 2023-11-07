5 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات.. يستفيد منها 164 موظفا

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع التدريبي رقم (13) للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذي يتضمن 5 دورات تدريبية يستفيد منها 164 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات، وفق أحدث البرامج التدريبية، واستمرارا لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي.

تفاصيل الخطة التدريبية

وتتضمن الخطة التدريبية في الأسبوع رقم (13)، دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ويستفيد منها 28 متدربا، ودورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ويستفيد منها 28 متدربا، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، ويستفيد منها 30 متدربا، ودورة قانون المحال العامة، ويستفيد منها 28 متدربا، ودورة إعداد المدربين (TOT) الأساسية، ويستفيد منها 50 متدربا.