ماذا قال الشعراوي عن القضية الفلسطينية؟.. اعرف وصيته للأمة العربية

تعد القضية الفلسطينية، الشغل الشاغل لدى العديد من المسلمين، خاصة العرب والمسلمين منذ قديم الزمان، وقد تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن أهالي غزة والقضية الفلسطينية في العديد من المرات، ودوما ما كان يُركز في حديثه عن أهالي غزة ووضع القضية الفلسطينية، على الجانب الديني، وما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.

الشيخ الشعراوي: القرآن حدد شروط نصرة فلسطين

وفي أحد الفيديوهات المنشورة للشيخ الشعراوي على الإنترنت، التي تحدث فيها عن أهالي غزة، أكد أن الله سبحانه وتعالى حدد في كتابه الكريم علامات لموعد النصر وعودة الأرض لأصحابها، ومن أبرزها هي أن يعود العباد إلى ربهم.

كما أوضح الشعراوي، أن القرآن الكريم تناول في طياته عدد من الشروط لابد من أن يتبعها عباده حتى يأتيهم نصر الله، مؤكدا أن مخالفة هذه الشروط سوف تؤدي للخسارة، مستشهدا في ذلك بخسارة جيش الإسلام في غزوة أحد، رغم وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، إلا أن مخالفة قواعد الله عز وجل أدت إلى الخسارة.

وصية الشيخ الشعراوي

وكان للشيخ الشعراوي، وصية لأمة الإسلام حول القضية الفلسطينية، وما يجري داخل قطاع غزة، وهي تؤمن بالله عز وجل وبأن النصر قادم لا محال، من خلال أن يعودوا لله، ويستفيدوا من دروس الماضي وما جرى على مر التاريخ وأن تكون كلمة الإسلام هي العليا في نهاية المطاف.