«الحكومة»: لا توجد لدينا أي أزمة في السلع الاستراتيجية

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا حقيقة لوجود أزمة غذاء حاليا في مصر، لافتا إلى أن وزير التموين أكد على أن المخزون الاستراتيجي للدولة مستقر، ويكفي من 3 لـ6 لـ 9 شهور بجانب التعاقد على 100 ألف طن سكر الفترة المقبلة مع المتوفر بالتموين.

الحكومة ترد على الشائعات

ونوه الخشن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا حقيقة للشائعات الجارية بشأن وجود أزمة في السلع الاستراتيجية، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، التي تؤدي لحالة إثارة البلبلة في المجتمع.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «تأثيرات الأحداث في فلسطين امتدت للمستوى العالمي وليست مصر فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومصر تأثرت في قطاع السياحة بشكل كبير بسبب التحذير من السفر إلى الشرق الأوسط».

المجمعات الاستهلاكية

وحول مبادرة خفض الأسعار، قال المستشار سامح الخشن: «عُممت على مستوى الجمهورية، من خلال توفير أكبر عروض ممكنة للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر بالمحافظات، بالإضافة إلى 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك للمنتجات الاستراتيجية كافة».

واستكمل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «تم تحرير 4 آلاف محضر ضد المخالفين لتعليمات مجلس الوزراء بشأن كتابة أسعار المنتجات، والرقابة على البائعين كاملة أمرا صعبا؛ لاحتياج نزول 100% من قوة الحكومة للأسواق، وعلى المواطنين تحري الأسعار لضبط الأسواق».

ضخ كميات كبيرة من السلع لخلق أجواء تنافسية

وواصل: «نسعى لضخ كميات كبيرة من السلع لخلق أجواء تنافسية في الأسواق، والبنك المركزي يعمل على توفير المكون الدولاري للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج للسلع المخفضة، بالتزامن مع الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على كل اقتصاديات العالم».