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وزير خارجية فنزويلا: الطريقة الوحيدة لحل القضية الفلسطينية هي تطبيق القانون الدولي

كتب:

محمد عزالدين
01:47 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الفنزويلي

وزير الخارجية الفنزويلي

قال إيفان خيل بينتو، وزير الخارجية الفنزويلي، إنّ هناك طريقة واحدة فقط لما يحدث في غزة وحل القضية الفلسطينية، وهي تطبيق القانون الدولي، حيث اتخذت الأمم المتحدة تدابير وإجراءات من خلال الجمعية العامة أو مجلس الأمن تحدد بوضوح الطريق الذي ينبغي اتباعه لحل المشكلة الفلسطينية.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دام 60 عاما

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الصراع دام أمده لأكثر من 60 عاما، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني تحت الهجوم الإسرائيلي وضغط التفجيرات وضغوط المجتمع الدولي.

وتابع وزير الخارجية الفنزويلي: «الأمر أصبح لا يحتمل ويجب أن يتوقف ذلك فورا، وهذا من خلال تطبيق القوانين، وبعد ذلك، يجب علينا أن نحدد المسؤولين عن هذه الجرائم، فهذه جرائم حرب وضد الإنسانية».

جرائم ضد الإنسانية

وواصل: «يجب أن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لتحديد الجرائم وتنفيذ الاعتقال الفوري ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، وهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الصراع على الفور».

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بقلم محمد عزالدين