«التنمية»: ضبط 5 آلاف حالة تعدٍ على أرض زراعية وبناء مخالف في أسبوع

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، أن حجم مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية التي تم التعامل معها وإزالتها بمختلف المحافظات من أول الشهر الجاري حتى الآن- أي في أسبوع واحد- بلغت أكثر من 5 آلاف مخالفة بناء وتعدٍ على أرض زراعية تم إزالتها.

واكد ان أجهزة المحافظات نجحت بالتعاون مع مديريات الأمن في إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 239 فدان، علاوة على إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 190 ألف متر مربع.

متابعة غرفة العمليات

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة الجهود التي تقوم بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة ومديريات الزراعة.

الدولة جادة في التصدي للبناء المخالف

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات، في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المحافظات في عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة، واستمرارها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظا على حق الشعب.