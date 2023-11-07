«الوزراء»: المنظومة التموينية مستقرة.. واحتياطي السلع متوفر من 3 لـ6 أشهر

دعا المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين لعدم الاستماع للشائعات المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع، قائلا: «ندعو المواطنين إلى عدم الاستماع لهذه الشائعات لأنها تهدف إلى البلبلة وعدم الاستقرار وتضرب جهود الدولة».

وأضاف «الخشن»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدولة أطلقت مبادرة لمحاولة السيطرة على الأسعار والتضخم في ظل اقتصاد عالمي مضطرب واضطراب شديد في سلاسل التوريد والأحداث الجيوسياسية سواء في المنطقة أو أوروبا.

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع من 3 لـ 6 أشهر

وأشار إلى أننا ندعو المواطنين دائما بتقصي الأخبار من مصادرها الصحيحة، ووجود خلل في الأمن الغذاء المصرية أمر غير صحيح بالمرة، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن تماما، واحتياطي السلع من 3 إلى 6 أشهر، فالاحتياطي الاستراتيجي للقمح 5 أشهر والسكر 4 أشهر والأرز 3 أشهر والزيت 6 أشهر.

وأكد أن هناك استقرار في المنظومة التموينية والسلع الاستراتيجية بشكل عام، والدولة على أولوياتها تأمين الأمن الغذائي، ولم يحدث نقص في أي سلع.