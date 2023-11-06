«الوزراء»: تحقيق أهداف مبادرة خفض الأسعار بنسبة 100% أمر شديد الصعوبة

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحقيق مبادرة خفض الأسعار، لأهدافها بنسبة 100%، أمر شديد الصعوبة، نظرا لأنها تستهدف العمل تم من خلال آلية السوق ومحاولة الوصول لمستوى مناسب من الأسعار، وليس من خلال إجراءات التسعير الجبري أو الإجراءات الاستثنائية.

نعمل على تعميم المبادرة على كل أنحاء الجمهورية

وأضاف «الخشن»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهدف من المبادرة أن تعم كل أنحاء الجمهورية، ولكن العمل يبدأ من خلال السلاسل الكبرى والمنتجين والموردين الكبار، وخلق مناخ تنافسي بحيث يكون هناك مكان فيه الأسعار مخفضة يستطيع المواطن الذهاب إليه.

ولفت إلى أن هناك جانب رقابي في هذا الأمر، من خلال إطلاق حملات رقابية من مختلف الجهات للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، وحُرِّر عدد من المحاضر بلغت أكثر من 4 آلاف محضر حُرِّرُوا ضد المخالفين.

نهيب المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين

وأوضح أن حصر المخالفين كلهم أمر صعب، ولذلك نهيب بالمواطنين أن يبلغوا في حالات عدم الإعلان عن الأسعار، لأن الأسعار إما أن تكون مكتوبة على العبوات أو الأرفف أو الفواتير.